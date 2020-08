Viviana Parisi, “Chi l’ha visto?” torna in onda con uno speciale sulla scomparsa del piccolo Gioele (Di lunedì 17 agosto 2020) Una puntata per lanciare un appello a chiunque possa aver visto qualcosa di importante e per ricostruire la vicenda del giallo di Caronia. La trasmissione “Chi l’ha visto?” torna su Rai3 martedì 18 agosto, alle 21:20 con uno speciale dedicato al piccolo Gioele Mondello, scomparso il 3 agosto insieme alla madre Viviana: il corpo della donna è stato ritrovato, del piccolo nessuna traccia. Ora ci prova la trasmissione condotta da Federica Sciarelli, che dal 1989 si occupa di persone scomparse: uno speciale ricco ricostruzioni e collegamenti degli inviati in Sicilia, per capire cosa sia successo sull’autostrada Messina Palermo. Madre e figlio sono usciti dicendo di dover fare delle compere in un centro commerciale della zona: avrebbero ... Leggi su ilfattoquotidiano

gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - fattoquotidiano : Viviana Parisi, ancora nessuna traccia di Gioele: ispezionati casolari abbandonati, ricerche con cani e scavi in un… - Corriere : Viviana Parisi, c’è un testimone: «Dopo l’incidente Gioele era vivo» - Partenope_cf : RT @ilpost: Ancora non si trova il figlio di Viviana Parisi - lilwasthere : Seguo la storia di Viviana Parisi e sogno un mondo con dei servizi investigativi meravigliosi ed impeccabili. Fattemi sognare ragazzi! -