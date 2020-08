Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2020 ore 11:30 (Di lunedì 17 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 17 AGOSTO 2020 ORE 11.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SULLA A1 Roma NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE Roma. SEMPRE SULLA A1, MA NEL TRATTO FIRENZE Roma, SEGNALATO UN ALTRO INCIDENTE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD E GUIDONIA MONTECELIO VERSO Roma. SI CONSIGLIA DI PRESTARE ATTENZIONE. SULLA A24 Roma TERAMO SONO INVECE I LAVORI DI STRADA DEI PARCHI A PROVOCARE CODE TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA IN DIREZIONE DI TERAMO. PER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E LAVINIO NEI DUE SENSI DI MARCIA. MOLTO TRAFFICATA LA VIA FLACCA, CI SONO CODE A TRATTI TRA RIO CLARO E ... Leggi su romadailynews

