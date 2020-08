Us Open – Simona Halep ha preso la sua decisione: la romena sceglie la salute (Di lunedì 17 agosto 2020) Simona Halep ha preso la sua decisione: dopo la vittoria al torneo WTA di Praga, la romena numero due al mondo ha annunciato oggi il suo forfait agli US Open: “dopo aver soppesato tutti i fattori e aver valutato le circostanze eccezionali in cui stiamo vivendo, ho deciso di non andare a New York per giocare gli Us Open. Ho sempre detto che avrei messo la salute al centro della mia decisione e quindi preferisco restare in Europa ad allenarmi”, ha twittato la Halep. “So che Usta e Wta hanno lavorato duramente per organizzare un evento sicuro. Il mio auguro è che sia un torneo di successo”, ha concluso.L'articolo Us Open – Simona ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Open Simona Simona Halep non giocherà gli Us Open LiveTennis.it Tennis, anche Halep rinuncia agli Us Open: "Resto in Europa"

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - Gli Us Open di tennis continuano a registrare rinunce. La paura del Covid che in America continua a dilagare con contagi record ferma stavolta anche Simona Halep: la 20enne rom ...

La Halep ha deciso, niente Us Open: "La salute prima di tutto"

Dopo aver vinto a Praga, aveva promesso che avrebbe deciso oggi: e la sua decisione è un no. Il no della numero 2 al mondo: Simona Halep. “Dopo aver soppesato tutti i fattori e aver valutato le circos ...

