Uccide la moglie e inscena il suicidio: viene scoperto così dai carabinieri (Di lunedì 17 agosto 2020) Un uomo di 63 anni ha ucciso la moglie e poi inscenato un suicidio. È successo a Giugliano, provincia di Napoli, in zona Lago Patria. Il 12 luglio scorso l’uomo ha chiamato i carabinieri ed il 118, dichiarando che al suo risveglio aveva trovato la moglie priva di vita, impiccata con il cordino delle tende del salotto della propria abitazione. La versione dell’uomo, però, si è mostrata subito poco convincente e per i militari è stato semplice dimostrare, in primis, che il peso della donna non avrebbe potuto essere sostenuto da una corda così sottile. Altre prove evidenti che la versione dell’uomo fosse inattendibile sono arrivate poi con il procedere delle indagini e per l’uomo sono scattate le manette, con l’accusa non solo di omicidio. Il ... Leggi su caffeinamagazine

