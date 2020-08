Tragedia per Megan Gale, il fratello Jason trovato morto in un bosco (Di lunedì 17 agosto 2020) Tragedia per Megan Gale, il corpo del fratello Jason è stato ritrovato ad una settimana dalla scomparsa. La notizia arriva da Perth, Australia, e la dinamica di quanto accaduto non è ancora chiara. Quel che è certo è che Jason si era allontanato da casa con la sua auto sette giorni fa, senza dare spiegazioni, ed aveva fatto perdere le sue tracce. A differenza della sorella Megan, modella e attrice resa famosa da una serie di spot pubblicitari per una nota compagnia telefonica, Jason conduceva una vita più ritirata e ordinaria. A quanto raccontano le persone a lui più vicine il 49enne stava attraversando un periodo difficile, come confermato da alcuni suoi familiari, non dalla sorella ... Leggi su caffeinamagazine

