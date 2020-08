Tiri liberi sul basket orobico Bergamo e Cassa Rurale da playoff? (Di lunedì 17 agosto 2020) Sono in parecchi a chiedere se Bergamo e Cassa Rurale sono da playoff o se è il caso di volare basso accontentandosi della permanenza in serie A2. A incuriosire sul tema le rispettive tifoserie sono recenti votazioni da noi assegnate alle due rappresentanti orobiche (8 a Treviglio, 7 al club cittadino). Valutazioni che la dicono già lunga. Leggi su ecodibergamo

flazzeroni29 : @fadebellis E senza un arbitro che assegna rigori come tiri liberi, e un po' di sano cinismo sotto porta, potevi anche passarlo. - Kobeesque : @YVNGJXFFXRY Noi non ci abbiamo provato, siamo stati per anni tra i peggiori della lega in triple e tiri liberi, l'… - webecodibergamo : Tiri liberi sul basket orobico Le pagelle del mercato di A2 - __setiva_ : 4/4 ai tiri liberi e andate alle docce #circozzi - flazzeroni29 : @ecambiaghi @MarzianoAnsioso Se dai rigori come tiri liberi nel basket, è inevitabile chenil gol fuori casa finirà… -

Ultime Notizie dalla rete : Tiri liberi Tiri liberi sul basket orobico Le pagelle del mercato di A2 L'Eco di Bergamo Leonardo Cipriani è una nuova Guardia della Sutor Basket Montegranaro

1' di lettura 17/08/2020 - Altro colpo in casa della Sutor Basket Montegranaro che si è assicurata le prestazioni della guardia Leonardo Cipriani. Cipriani, scuola Pistoia Basket Academy, è una guardi ...

Tiri liberi sul basket orobico Le pagelle del mercato di A2

Salvo colpi di mercato dell’ultima ora, Bergamo e Cassa Rurale hanno completato i rispettivi roster per il prossimo campionato di serie A2 che comincerà il 15 novembre. Decisamente migliorato il Berga ...

1' di lettura 17/08/2020 - Altro colpo in casa della Sutor Basket Montegranaro che si è assicurata le prestazioni della guardia Leonardo Cipriani. Cipriani, scuola Pistoia Basket Academy, è una guardi ...Salvo colpi di mercato dell’ultima ora, Bergamo e Cassa Rurale hanno completato i rispettivi roster per il prossimo campionato di serie A2 che comincerà il 15 novembre. Decisamente migliorato il Berga ...