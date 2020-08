Sondaggi politici elettorali oggi 17 agosto 2020: Salvini crolla nei sondaggi, mentre cresce il gradimento nei confronti di Luca Zaia (Di lunedì 17 agosto 2020) sondaggi politici elettorali oggi 17 agosto 2020: ultimissimi dati sondaggi politici elettorali – Salvini crolla nei sondaggi politici elettorali con il governatore del Veneto Luca Zaia che guadagna sempre più consensi sia all’interno della Lega stessa che a livello nazionale. È la “fotografia” proposta da Ilvo Diamanti sull’edizione odierna de La Repubblica. Negli ultimi 12 mesi, la Lega di Salvini è passata dal 34% di un anno fa quando l’ex ministro dell’Interno, forte del consenso ... Leggi su tpi

ROMA Chiuse le urne on-line su Rousseau, nei territori si cerca di portare a casa nuove intese tra Pd e M5S in vista delle elezioni regionali di fine settembre. Oltre alla Liguria - dove però la scelt ...Nella partita clou per non perdere le regionali, quelle Marche che rischiano di essere espugnate dalla destra dopo decenni, scendono in campo i pezzi grossi. Il pressing di Nicola Zingaretti sul premi ...