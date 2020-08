Simona Halep non sarà agli Us Open: “Resto in Europa” (Di lunedì 17 agosto 2020) Simona Halep comunica ufficialmente il proprio forfait ai prossimi Us Open. La tennista rumena non volerà a New York come annunciato sui propri profili social: “Dopo aver analizzato tutti i fattori coinvolti e le circostanze eccezionali che stiamo vivendo, ho deciso che non mi recherò a New York per giocare gli Us Open. Ho sempre detto che avrei messo la mia salute al centro della mia decisione. Quindi preferisco restare e allenarmi in Europa”, ha dichiarato Halep. Dopo il forfait di Barty arriva dunque un altro ritiro di spicco al femminile: “Capisco che la Usta e la Wta hanno lavorato instancabilmente per organizzare l’evento in sicurezza, spero sia un successo”, ha chiosato la rumena. Leggi su sportface

