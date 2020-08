Riccardo Cotarella sarà alla guida di Villa Crespia (Di martedì 18 agosto 2020) A partire dall’imminente vendemmia 2020 Riccardo Cotarella e nel suo Team saranno a capo della gamma vini di Villa Crespia, guidando tutte le fasi della produzione, in campagna e in cantina. In un anno difficile in cui il lockdown a messo a dura prova molte aziende, Villa Crespia punta sulla figura del noto enologo per la produzione di vini di qualità che siano in grado di valorizzare al massimo il territorio di Franciacorta. A valle del completo ingresso in Azienda della seconda generazione della Famiglia, la cantina si pone come obiettivo il perfezionamento di tutta la selezione dei vini alla ricerca dell’eccellenza. Investire quindi sulla qualità del prodotto per provare a cogliere i segnali di un mercato sempre più ... Leggi su winemag

FIGLINEI vini della tenuta Il Palagio di Figline, dimora toscana di Sting e della moglie Trudie, porteranno la firma del numero uno degli enologi italiani, Riccardo Cotarella. E’ tra i consulenti più ...

ORVIETO – “All’Umbria del vino manca ancora un brand identitario che la rappresenti in tutto il mondo, a differenza di quanto sono riusciti a fare in Toscana, tanto per citare una regione confinante”: ...

