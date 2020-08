Regionali 2020, dal Pd appello al M5s: “In Puglia e nelle Marche uniamo i progetti” (Di lunedì 17 agosto 2020) ROMA – “Unire i puntini per un progetto alto e forte nell’interesse dei cittadini di Marche e Puglia. E’ l’invito che rivolgo alle donne e agli uomini del Pd e del Movimento 5 Stelle che sono chiamati ad un appuntamento democratico che segnera’ il futuro delle rispettive regioni”. Lo scrive in un post su facebook il senatore del Pd Bruno Astorre segretario dem del Lazio e membro della Direzione nazionale. Leggi su dire

repubblica : Toscana, Regionali, il capolista della Lega a Firenze sarà Giovanni Galli - LegaSalvini : C'È ARIA DI SVOLTA IN TOSCANA: ACCOGLIENZA TRIONFALE PER #SALVINI A EMPOLI - LegaSalvini : #SALVINI E #CECCARDI A TIRRENIA: 'LA SINISTRA SI È DIMENTICATA DELLE FASCE DEBOLI, POSSIAMO VINCERE' - cpetacci : RT @ArturoP66023286: Prima le discoteche poi scuole ed elezioni. Porro svela il piano segreto di Conte - Il Tempo - montediprocida : Nello Savoia. Firma per la candidatura alle prossime elezioni regionali. -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali 2020 Regionali 2020, Sinistra Italiana Liguria riconferma tutto il suo appoggio a Ferruccio Sansa Riviera24 Controlli Ferragosto 2020 in Abruzzo: il report della Polizia Stradale

REGIONE – Intenso, anche quest’anno, l’impegno della Polizia Stradale nella giornata di Ferragosto per garantire una sicura mobilità in una giornata in cui è previsto un notevole incremento del traffi ...

Decreto agosto, via libera per la Sicilia alla moratoria dei mutui

Il concorso alla finanza pubblica statale da parte della Regione Siciliana scende così, per il 2020, da oltre un miliardo a poco più di 200 milioni di euro. Con un decreto dall’Assessorato regionale p ...

REGIONE – Intenso, anche quest’anno, l’impegno della Polizia Stradale nella giornata di Ferragosto per garantire una sicura mobilità in una giornata in cui è previsto un notevole incremento del traffi ...Il concorso alla finanza pubblica statale da parte della Regione Siciliana scende così, per il 2020, da oltre un miliardo a poco più di 200 milioni di euro. Con un decreto dall’Assessorato regionale p ...