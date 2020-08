“Prove volgari di dittatura”. Maglie, la misura è colma: porti e comizi, un inquietante sospetto (Di lunedì 17 agosto 2020) Ribellarsi è giusto, ribellarsi è un dovere. Lo scrive Maria Giovanna Maglie, che su Twitter ha commentato in maniera particolarmente incisiva le nuove misure restrittive imposte dal governo. Non solo è stato inferto un colpo durissimo alle discoteche tramite il divieto delle attività del ballo fino al 7 settembre, ma è stato anche aggiunto l'obbligo della mascherina all'aperto in una fascia oraria predeterminata: dalle 18 alle 6 non sarà possibile andare in giro senza indossare la mascherina. “Dagli alle discoteche e ignoriamo i porti?”, è l'affondo della Maglie, che si riferisce ovviamente agli sbarchi incontrollati di clandestini e dei focolai nei centri di accoglienza, problemi che il governo cerca in tutti i modi di ignorare o quantomeno sminuire, puntando invece ... Leggi su liberoquotidiano

