Perché la Juve cambia e la Ferrari no? (Di lunedì 17 agosto 2020) Quasi quasi vorrei incazzarmi con l'anestesista in sala nel corso dell'addormentante e soporifero Gran Premio di Spagna , perché stavolta la dose del farmaco mi pare talmente eccessiva che tutto il ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

DiMarzio : #Matuidi: 'Addio alla #Juve? Ho capito che era il momento di cambiare'. E svela un retroscena su #Sarri - EzioGreggio : Andrea ti aspettavamo a braccia aperte. Perché la Juve è una fede non una teoria, magia e non schemi i sul fogliett… - annatrieste : Il Napoli si gioca il passaggio ai quarti di Champions con il Barcellona e @SkySport ci deve scartavetrare la ualle… - polemikaze : @mirkocalemme @calciomercatoit Fra Dybala e CR7, Agnelli non può rinunciare al portoghese perchè vorrebbe dire lanc… - Riccard68155499 : @LGramellini Ma è vera sta notizia di #calciomercato.com che Dybala vorrebbe 20 milioni di ingaggio e la Juve vuole… -