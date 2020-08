Parte la Serie A 2020-21, il Benevento di Pippo Inzaghi comincia il ritiro in Austria (Di lunedì 17 agosto 2020) Bentornata Serie A. Dopo soli quindici giorni dalla fine del campionato, la Serie A comincia a preparare la stagione 2020-21 Partendo dal primo raduno. Con l’Inter ancora impegnata in Europa League e la finale playoff di Serie B che regalerà la promozione a una squadra tra Frosinone e Spezia, il massimo campionato accoglie la neo-promossa Benevento con i ragazzi di Pippo Inzaghi che si raduneranno quest’oggi, lunedì 17 agosto, in Austria. La località scelta dai campani è stata Seefeld in Tirol: luogo ideale, con temperature non troppo elevate in estate, per preparare al meglio il nuovo campionato che comincerà tra poco più di un mese, il 19 settembre. DATE E ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Parte Serie Elizabeth Debicki sarà Lady Diana in The Crown: la serie mi ha affascinato Corriere della Sera Il Perugia retrocede in C, manichini dei giocatori appesi a un cavalcavia

Macabra protesta dei tifosi biancorossi nella notte tra venerdì e sabato: alcuni manichini con indosso le maglie del Perugia di quest'anno, appena retrocessi in serie C, sono stati appesi a un cavalca ...

FUTSAL - Storica promozione in Serie B per la squadra maschile. Il duo Cozzella-Mancazzo: "Siamo pronti"

Ciao ragazzi! Allora, si parte con questa prima, storica stagione in B per il Futsal maschile bitontino? Vito Cozzella (Direttore dell’Area Tecnica) e Francesco Mancazzo (Direttore Generale): “Certo, ...

