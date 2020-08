«Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello!»: storia e curiosità del celebre spot dei Pennelli Cinghiale (Di lunedì 17 agosto 2020) Enzo De Toma nello spot del pennello Cinghiale Tempo d’estate, tempo di “pennello Cinghiale“. Neppure l’emergenza Covid-19, che tante abitudini ha fatto cambiare agli italiani, è riuscita a fermare il tradizionale appuntamento estivo con il celebre spot. Armato di “grande pennello” l’imbianchino più famoso della tv è riapparso in questi giorni – in esclusiva sulle reti Mediaset – in sella alla sua bicicletta. Un appuntamento che si ripete sin dal lontano 1982, e che rappresenta un vero e proprio unicum nella storia della pubblicità italiana. Nessun altro spot è, infatti, andato in onda (seppure con ... Leggi su davidemaggio

stanzaselvaggia : Decine di persone costrette ad attendere in fila o dentro al traghetto da La Maddalena perchè Daniela Martani non v… - Rinaldi_euro : Domanda per un amico: non è che con queste ultime restrizioni (leggasi mascherine all’aperto) il governicchio vuole… - AlbertoBagnai : Vuceversa, nella situazione attuale chi vuole preservare il sistema ha tutto l’interesse a non mandarci al voto il… - OsservaMy : @partodanapoli Signore, non mi vuole bene nessuno ?? - GiorgioOscar5S : RT @daddi65: @GiorgioOscar5S Il bulletto non vuole perdere, costi quel che costi. -

Ultime Notizie dalla rete : Non vuole Il bambino non vuole mangiare Nostrofiglio Mai più in viaggio senza borraccia

Da sempre è stata un oggetto appartenente al mondo militare, allo scoutismo, all’escursionismo, al campeggio. Eppure la borraccia oggi si è ritagliata un’importante fetta di mercato, diventando un acc ...

F1 | Pagelle GP Spagna: Vettel mette una pezza al disastro Ferrari. Bene le Racing Point

Lewis Hamilton, voto 10 – Non c’è tantissimo da commentare. Parte, corre, vince. Un po’ come al suo solito negli ultimi anni, il britannico non ha alcun problema a portare a casa il successo, specialm ...

Da sempre è stata un oggetto appartenente al mondo militare, allo scoutismo, all’escursionismo, al campeggio. Eppure la borraccia oggi si è ritagliata un’importante fetta di mercato, diventando un acc ...Lewis Hamilton, voto 10 – Non c’è tantissimo da commentare. Parte, corre, vince. Un po’ come al suo solito negli ultimi anni, il britannico non ha alcun problema a portare a casa il successo, specialm ...