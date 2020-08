Nella Death Valley, in California, sono stati registrati 54,4° C: se la misura fosse confermata, sarebbe il dato più alto nel mondo da più di un secolo (Di lunedì 17 agosto 2020) Nella Death Valley, in California, alle 15.41 di domenica 16 agosto è stata registrata in via preliminare la temperatura di 54,4° C. La temperatura è stata misurata dalla stazione del Servizio meteorologico nazionale degli stati Uniti (il National weather service, Leggi su ilpost

andreabettini : 130°F (54,4°C) nella Valle della Morte: potrebbe essere la temperatura più alta mai rilevata sulla Terra dal 1931 a… - HuffPostItalia : Nella Death Valley il termometro segna 54.4°C, record da oltre un secolo - zazoomblog : Caldo record in California con 544 gradi nella Death Valley: mai così alta dal 1913 - #Caldo #record #California… - patriziarutigl1 : RT @CorriereUmbria: Domenica scorsa registrata la temperatura più alta del mondo: 54,4°C nella Death Valley, la valle dove anche in auto si… - CorriereUmbria : Domenica scorsa registrata la temperatura più alta del mondo: 54,4°C nella Death Valley, la valle dove anche in aut… -