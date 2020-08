Migranti, il sindaco di Gonars li porta a Roma sul furgone per protesta (Di lunedì 17 agosto 2020) Migranti, il sindaco di Gonars, in provincia di Udine, per protesta porta a Roma con un furgone i cinque ragazzi minorenni Migranti, il sindaco di Gonars, un paesino in provincia di Udine, Ivan Diego Boemo, per protesta porta a Roma con un furgone i cinque ragazzini minorenni arrivati nel suo comune. Stamane il primo cittadino friulano è partito con Tristano Grop, il comandante della Polizia Locale. L’azione del sindaco si può definire quasi come una promessa mantenuta. Nei giorni scorsi infatti aveva annunciato di fare ciò che ha fatto poco fa, ossia portare i ... Leggi su bloglive

SkyTG24 : Migranti: 15 in fuga da hotspot Pozzallo. Sindaco: 'Intollerabile' - emanuelmme1 : RT @romatoday: C'è un sindaco friulano che sta portando i migranti a Roma con il furgone - giannettimarco : RT @romatoday: C'è un sindaco friulano che sta portando i migranti a Roma con il furgone - antopillosio : RT @novelliroberto: A #Gonars con sindaco Ivan Boemo e @Sandra_Savino per raccogliere e amplificare l'allarme che tanti comuni del #FVG sta… - satellix1966 : Questo si che è un sindaco, non come quelli di sinistra che lascia i migranti allo stato brado, a vivere alla giorn… -