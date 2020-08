Linus, la rabbia social vs l’ordinanza della chiusura delle discoteche (Di lunedì 17 agosto 2020) E’ stata emanata nella tarda sera di ieri l’ordinanza governativa non suscettibile a nessun tipo di deroga che prevede la chiusura immediata delle discoteche o altri ambienti di ballo e simile e che impone l’uso della mascherina in zone pubbliche di facile assembramento in orari ben definiti. Una regolamentazione che arriva in seguito al recente aumento dei contagi soprattutto tra i giovani. L’ordinanza ha procurato una serie di polemiche relazionate ai tempi e ai modi della sua emanazione, decisamente confusa e non ben scritta arriva a ridosso di Ferragosto e nel momento clou dell’estate atteso da tanti vacanzieri dopo mesi di stress e ansia. A commentare con astio e critica la decisione del governo Linus direttore di RadioDeejay che ha puntato il dito ... Leggi su quotidianpost

