L’anomala Champions League 2019-2020: c’è un evento che non accadeva da 30 anni, e in finale… (Di lunedì 17 agosto 2020) Una Champions League, quella 2019-2020, anomala. Lo abbiamo detto tante volte di recente. Il lockdown sul più bello, andata e ritorno di alcune gare degli ottavi giocate a distanza di mesi e turni secchi in campo neutro e a porte chiuse. Già di suo, già per questo, è stato un inedito. Ma, per non farsi mancare nulla, questa competizione ha ben deciso di regalare altri colpi di scena, acuiti dall’imprevedibilità della partita singola, dalla diversa condizione fisica delle varie squadre e da un calendario che ha messo di fronte tutte le big da una parte di tabellone e tutte le outsider dall’altra. Ne esce fuori quello che abbiamo visto sino ad oggi: le semifinali Lipsia-Paris Saint Germain e Lione-Bayern Monaco, con tanto di clamorosa eliminazione di Juventus, Real ... Leggi su calcioweb.eu

