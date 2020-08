L’altra partita presidenziale (Di lunedì 17 agosto 2020) Fa tutto di malavoglia, con una cattiva disposizione, con un continuo sottofondo rabbioso. Vale per la politica, per le elezioni presidenziali vinte e per quelle cui si accinge, vale per il business e anche per il golf. Perché qui si vuole parlare di golf e di Donald Trump e pure, un po’, di Joe Bid Leggi su ilfoglio

Carlo64A : @MTorresendi @matteosalvinimi Bar dello Sport, tra una partita e l'altra - MambADKing : @Manu69Zarate Ok però essendo una partita fisica e non tattica credo che avremmo molte più chance, mentre con il Si… - Cesco58Twi : @AppTcf @VS__Women A parte il risultato, non siamo riusciti praticamente a fare un tiro nello specchio della loro p… - risplendere : L’altra mia sorella è partita per le vacanze quindi tollero sempre meno la mia famigli okkkkk - So0yeol : @mermhyun Quando vuoi ?????????? però ci vogliono anche le schifezze da mangiare tra una partita e l'altra -

Ultime Notizie dalla rete : L’altra partita Bonus Iva, la giustificazione di Rizzone: «Non ho fatto nulla di illecito, il decreto è stato scritto male» Il Secolo XIX