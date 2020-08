La Fornero dovrebbe tacere. Salvini la asfalta sulle pensioni (Di lunedì 17 agosto 2020) Le pensioni non si toccano. Matteo Salvini difende i risultati di Quota 100, la riforma targata Lega. “Elsa Fornero ha fatto una legge sciagurata, che ha prodotto migliaia di esodati e rovinato la vita a troppe famiglie da Nord a Sud: anziché tacere o scusarsi, adesso tifa per la cancellazione di Quota 100 anche se è un oggettivo successo. Al 30 giugno di quest'anno registriamo 287mila domande su 327mila potenziali beneficiari entro la fine del 2020. Significa che circa l'88% dei cittadini interessati ha fatto richiesta, alla faccia della Fornero, del Pd e di Renzi. Se il governo pensa di mettere mano alle pensioni troverà la ferma opposizione della Lega in Parlamento e nel Paese”. Lo dice il leader della Lega Matteo ... Leggi su iltempo

“Elsa Fornero ha fatto una legge sciagurata, che ha prodotto migliaia di esodati e rovinato la vita a troppe famiglie da Nord a Sud: anziché tacere o scusarsi, adesso tifa per la cancellazione di Quot ...

Riforma pensioni, Quota 41? Cosa dobbiamo aspettarci dal 1° gennaio 2022

Ad oggi, l’unica informazione certa è che la riforma delle pensioni arriverà entro il 1° gennaio 2022, e cioè alla scadenza della tanto discussa Quota 100 (62 anni di età + 38 di contributi), che chiu ...

