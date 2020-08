La "Crazy Pizza" di Briatore disgusta i social, l'imprenditore massacrato (Di lunedì 17 agosto 2020) Ricordate le polemiche sulla margherita poco classica e molto costosa di Carlo Cracco? Ecco, dimenticatela. La "Crazy Pizza" di Flavio Briatore ha battuto tutti. Crazy nella forma, nella sostanza e nel prezzo. L'imprenditore italiano si è buttato nella ristorazione: tre locali tra Monte Carlo, Londra e Porto Cervo. Luoghi da sogno per una Pizza da incubo, secondo il popolo del web. Sull'account ufficiale Instagram, ci sono tante foto della location di Monte Carlo: aperitivi sulla terrazza panoramica, corone ovunque, ragazze bellissime e sorrisi bianchissimi senza mezza fogliolina di basilico tra i denti. La Pizza non è la regina fatta eccezione per il prezzo. La normale margherita e altri tipi "classici" vanno da 15 a 18 euro, la Pizza ... Leggi su iltempo

