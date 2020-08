Juventus, Pirlo ha scelto un altro membro del suo staff: si tratta di un ex bianconero (Di lunedì 17 agosto 2020) La nuova Juventus di Andrea Pirlo si delinea. Dopo essere diventato il nuovo tecnico della Vecchia Signora, il mister sta lavorando per comporre il suo staff che dovrà essere pronto per raggiungere ogni obiettivo. Dopo aver incontrato la dirigenza, sembra essersi delineata una linea ben precisa.Pirlo ha scelto: anche Tudor nello staffcaption id="attachment 681229" align="alignnone" width="600" Tudor (getty images)/captionDopo quello di Andrea Pirlo in veste di allenatore, la Juventus potrebbe ufficializzare un altro ritorno che farebbe felici i tifosi: quello di Igor Tudor, ex difensore con un passato in bianconero tra il 1998 e il 2007. Da quanto si apprende, sarebbe proprio l'ex tecnico anche dell'Udinese e ... Leggi su itasportpress

