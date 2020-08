Inter-Shakhtar Donetsk in tv e streaming: dove vederla (Di lunedì 17 agosto 2020) L’Inter di Conte si gioca l’accesso in finale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. Tutte le info sulla partita L’Inter di Antonio Conte cerca la qualificazione alla finale di Europa League e affronta in gara secca in semifinale lo Shakhtar Donetsk di Luís Castro. I nerazzurri hanno eliminato il Ludogorets nei sedicesimi, il Getafe agli ottavi e il Bayer Leverkusen ai quarti, mentre gli ucraini hanno superato il Benfica ai sedicesimi, il Wolfsburg agli ottavi e il Basilea ai quarti. La vincente affronterà in finale il Siviglia, che domenica sera ha battuto 2-1 il Manchester United nell’altra semifinale. Inter-Shakhtar Donetsk: la partita si giocherà lunedì 17 agosto 2020 in ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Inter Shakhtar Inter-Shakhtar Donetsk, le probabili formazioni della semifinale di Europa League Sky Sport Young: "Vogliamo arrivare in finale"

Ashley Young non vuole più lasciare l'Inter. "Appena saputo dell'offerta dicevo: fatemi firmare, portatemi sull'aereo. Ora gioco col sorriso stampato in faccia, sono una persona che si adatta bene a n ...

Inter-Shakthar Donetsk, probabili formazioni e dove vedere in tv la semifinale di Europa League

Il Siviglia è in già in finale dopo aver battuto il Manchester United per 2-1 e la partita di stasera, lunedì 17 agosto 2020, fra Inter e Shakhtar Donetsk decreterà l'altra finalista dell'Europa Leagu ...

