Inter-Shakhtar 5-0, nerazzurri in finale di Europa League con una goleada (Di lunedì 17 agosto 2020) Inter-Shakhtar 5-0! Il punteggio dice tutto sulla partita, con i nerazzurri che guidati da una lettura e preparazione perfetta della partita da parte di mister Antonio Conte, dominano la gara e con un finale da dominatori asfaltano gli ucraini, portandosi in finale di Europa League! Alla conquista della coppa manca solo un ultimo ostacolo, il Siviglia di Lopetegui che ieri ha eliminato, vincendo 2-1, il Manchester United. LE FORMAZIONI: Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio (81° Moses), Barella, Brozovic (85° Sensi), Gagliardini, Young (66° Biraghi); Lukaku (85° Esposito), Lautaro Martinez (81° Eriksen). All. Antonio Conte. Shakhtar (4-2-3-1): Pyatov; Dodo, Kryvtsov, ... Leggi su sport.periodicodaily

SkySport : L'INTER E QUEL SACRO FUOCO 'In campo per prendersi la finale?' ? Semifinale di Europa League Lunedì alle 21 l'Inter… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI Le parole di mister Antonio Conte in conferenza: 'Lo Shakhtar è la squadra in assoluto più fort… - Inter : ????? | ALLENAMENTO La rifinitura dei nerazzurri alla vigilia di #InterShakhtar di #UEL Le foto ??… - nadycaruso : RT @tuttosport: #Lautaro, #DAmbrosio e #Lukaku show: #Shakhtar ko 5-0! L'#Inter vola in finale e sfiderà il #Siviglia ? ?? - Steve_WoZ : RT @Nerazzurri_Ale: FT: INTER 5-0 SHAKHTAR SIAMO IN FINALE!! -