Inter-Shakhtar 5-0, le pagelle di CalcioWeb: Lukaku mette la quinta, ma Lautaro è ‘Toro scatenato’ [FOTO] (Di lunedì 17 agosto 2020) Inter-Shakhtar, le pagelle di CalcioWeb – Una super-Inter spazza via lo Shakhtar Donetsk e vola in finale di Europa League dove affronterà il Siviglia. Doppiette per Lautaro Martinez e Lukaku, rete di D’Ambrosio a completare e certificare il dominio assoluto nerazzurro. In alto la FOTOGALLERY. Inter:Handanovic 6.5 – Abbastanza inoperoso, ma i grandi portieri sono grandi proprio perché devono rimanere concentrati e fare la parata giusta quando serve. E lui è un grande portiere, i compagni posso dormire tranquilli: HANDA-TE SUL SICURO.Godin 6 – Per non sbagliare, la gamba ce la mette sempre. Palla o piede per lui non fa differenza: SANDRINO IL ... Leggi su calcioweb.eu

SkySport : L'INTER E QUEL SACRO FUOCO 'In campo per prendersi la finale?' ? Semifinale di Europa League Lunedì alle 21 l'Inter… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI Le parole di mister Antonio Conte in conferenza: 'Lo Shakhtar è la squadra in assoluto più fort… - Inter : ????? | ALLENAMENTO La rifinitura dei nerazzurri alla vigilia di #InterShakhtar di #UEL Le foto ??… - danisailor7 : RT @90ordnasselA: Il 5-0 dell'Inter contro lo Shakhtar è stato il più grande margine di vittoria nella semifinale di #UEL nella storia. #Op… - Catslov46315770 : LIVEBLOG – Inter-Shakhtar: “In guerra con Barella e D’Ambrosio. Lautaro con Messi… a Milano” -