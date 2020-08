Il retroscena: Allan vuole solo l’Everton. E per ora dice no a tutti (Di lunedì 17 agosto 2020) Allan lascerà il Napoli. E vuole soltanto l’Everton, al punto che ha detto no a tutte le altre proposte che gli sono arrivate. Ha un rapporto importante con Ancelotti e vuole continuare a lavorare con lui. Il Napoli ha individuato in Veretout il sostituto ideale, ma questo è un altro paio di maniche. Il Napoli chiede 35 milioni più 5 di bonus, l’Everton non è ancora arrivato a quella cifra ma ci sono i margini per arrivare a un’intesa. E per ora Allan prende tempo con qualsiasi altro club. Foto: twitter Napoli profilo L'articolo Il retroscena: Allan vuole solo l’Everton. E per ora dice no a tutti proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

L'edizione odierna del quotidiano TuttoSport svela alcuni retroscena sul mercato in entrata e in uscita del Napoli di De Laurentiis. Il Napoli, per quello che concerne il calciomercato, è in uno stato ...

De Laurentiis-Gattuso, al patron premeva (e preme) capire una cosa. Il retroscena di Mediaset

Ieri c'è stato un briefing tra i vertici del Napoli e l'allenatore azzurro. Come riporta Sportmediaset.it, De Laurentiis e Gattuso, si sono visti a Capri, lontani da occhi indiscreti, non si è parlato ...

