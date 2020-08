Il Governo esclude un altro lockdown. Sileri: “Niente panico: i cittadini sono consapevoli, il sistema sanitario è preparato. L’App Immuni può dare un contributo prezioso” (Di lunedì 17 agosto 2020) “Mi sento di dire che la probabilità di un nuovo lockdown è vicina allo zero. Niente panico: i cittadini sono consapevoli, il sistema sanitario è preparato”. E’ quanto afferma al Fatto Quotidiano, il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, secondo il quale a chiudere le discoteche “si poteva aspettare qualche giorno, magari rafforzando i controlli”. La stretta sui locali notturni “risponde al principio di massima precauzione” ma “non credo sarà una mossa decisiva”. “I contagi andranno avanti a salire con o senza discoteche”. Non bisogna però preoccuparsi “perché è rispetto ad altri Paesi abbiamo numeri del tutto ... Leggi su lanotiziagiornale

Aiuti alle città d'arte, il governo esclude la Calabria Corriere della Calabria Coronavirus, governo chiude discoteche. Obbligo di mascherina anche all'aperto dalle 18 alle 6

Discoteche chiuse e obbligo di mascherina anche all’aperto nei luoghi della movida. Il governo corre ai ripari dopo l’impennata di Ferragosto della curva dei contagi. L’ordinanza, firmata dal ministro ...

