Franco Locatelli: “Seguiamo le regole o dopo le discoteche chiuderanno altre attività” (Di lunedì 17 agosto 2020) ”O seguiamo le regole o rischiamo di dover chiudere altre attività dopo le discoteche”. È questo l’appello di Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e membro del Comitato tecnico scientifico. In un’intervista al Corriere della Sera, Locatelli ha precisato “Riapriremo le scuole a ogni costo. I contagi aumentano ma siamo ancora in vantaggio e possiamo contenere l’epidemia. L’inizio della stagione estiva ha comportato la necessità di considerare alcune riaperture per non danneggiare l’economia del turismo e per consentire agli italiani di godersi le vacanze in località montane e marittime, evitando l’estero – ha aggiunto -. Forse, si doveva prestare ... Leggi su sportface

