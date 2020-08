Festa di S. Bartolomeo, celebrazioni all'aperto e programma ridotto a causa della pandemia (Di lunedì 17 agosto 2020) Tutto pronto a Pistoia per la Festa di San Bartolomeo , una delle più amate dai pistoiesi. Un appuntamento con la fede e la tradizione particolarmente dedicato ai bambini. "Quest'anno " rende noto la ... Leggi su lanazione

83napolano : RT @Comune_Pistoia: Lunedì 24/08, festa di San Bartolomeo, i Musei Civici di #Pistoia e la mostra GEORGE TATGE | IL COLORE DEL CASO, in cor… - WandaPardini : RT @Comune_Pistoia: Lunedì 24/08, festa di San Bartolomeo, i Musei Civici di #Pistoia e la mostra GEORGE TATGE | IL COLORE DEL CASO, in cor… - Comune_Pistoia : Lunedì 24/08, festa di San Bartolomeo, i Musei Civici di #Pistoia e la mostra GEORGE TATGE | IL COLORE DEL CASO, in… - quotidianodirg : A Giarratana è festa per San Bartolomeo - DiocesiPistoia : Festa di San Bartolomeo: il programma: Anche quest’anno torna la festa più amata dai pistoiesi. Un appuntamento con… -

Ultime Notizie dalla rete : Festa Bartolomeo Festa di S. Bartolomeo, celebrazioni all'aperto e programma ridotto a causa della pandemia La Nazione Festa di S. Bartolomeo, celebrazioni all'aperto e programma ridotto a causa della pandemia

Pistoia, 17 agosto 2020 - Tutto pronto a Pistoia per la festa di San Bartolomeo, una delle più amate dai pistoiesi. Un appuntamento con la fede e la tradizione particolarmente dedicato ai bambini. “Qu ...

Musica dance, Nomadi e tributo a Vasco Rossi: il programma del “Festival Contro” a Castagnole Lanze

Torna, in versione ridotta, il Festival Contro a Castagnole delle Lanze in Piemonte. Nonostante le difficoltà degli ultimi mesi gli organizzatori hanno deciso di confermare l’appuntamento in musica co ...

Pistoia, 17 agosto 2020 - Tutto pronto a Pistoia per la festa di San Bartolomeo, una delle più amate dai pistoiesi. Un appuntamento con la fede e la tradizione particolarmente dedicato ai bambini. “Qu ...Torna, in versione ridotta, il Festival Contro a Castagnole delle Lanze in Piemonte. Nonostante le difficoltà degli ultimi mesi gli organizzatori hanno deciso di confermare l’appuntamento in musica co ...