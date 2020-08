Elezioni Usa 2020, al via oggi la Convention democratica. Biden ancora sopra nei sondaggi (Di lunedì 17 agosto 2020) Inizia oggi, lunedì 17 agosto alle 21 (3 di notte ora italiana), la Convention nazionale del Partito democratico degli Stati Uniti. Sarà una “Convention non convenzionale”, spiega Giuseppe Sarcina, inviato del Corriere della Sera, perché la prima in formato virtuale a causa della pandemia. La Convention democratica durerà fino al 20 agosto e incoronerà Joe Biden come candidato alla Casa Bianca. Il programma della Convention Il comitato nazionale del partito ha reso noto il programma dell’evento. Tra le questioni più calde il rapporto tra l’ala moderata, capitanata dal ticket Biden-Harris, e quella dei radicali di Bernie Sanders. Proprio il senatore del Vermont parlerà questa sera, ... Leggi su italiasera

Nelle elezioni del 2020 il 74% degli elettori repubblicani vota Trump perché è Trump e solo il 20% è interessato a contribuire alla sconfitta di Biden. Votano Trump, questo è il punto chiave. Ancora ...

