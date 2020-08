E se dopo lo smart working fosse il tempo di un nuovo umanesimo? (Di lunedì 17 agosto 2020) Lo smart working, proliferato durante e dopo il lockdown, è stato sicuramente per molti la scoperta di un’opportunità che potrà e dovrà, con i dovuti aggiustamenti, essere replicabile in un futuro prossimo. Secondo un recente sondaggio condotto da IZI in collaborazione con Comin & Partners, l’80% degli italiani in smart working giudica positivamente questa modalità con il 57% che sarebbe disponibile a una formula di lavoro agile parziale post lockdown e il 37% che sarebbe anche disposto a rinunciare a parte del proprio stipendio pur di continuare a lavorare dalla propria abitazione. A fronte dei vantaggi del lavoro agile, la maggioranza degli smart worker lamenta però la mancanza del contatto umano e dei piccoli rituali quotidiani della office life, dal caffè con i colleghi a una semplice scambio di opinioni. Leggi su vanityfair

