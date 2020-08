Dopo l'annuncio del governo l'ultima notte "folle" in disco (Di lunedì 17 agosto 2020) Francesca Galici Un'ordinanza di chiusura delle discoteche rilasciata nel tardo pomeriggio e valida dal giorno Dopo: l'ultima notte folle dell'estate italiana Nel pomeriggio di ieri il governo, Dopo averlo minacciato per giorni, ha deciso di chiudere le discoteche su tutto il territorio nazionale senza possibilità di deroga per le regioni. Fa seguito al dpcm dello scorso 7 agosto, nel quale questa misura era già prevista ma la decisione finale era stata lasciata in mano alle autorità locali. L'aumento dei contagi delle ultime settimane ha fatto scattare il blocco totale. Ma non da subito. Ancora una volta il governo ha avvisato della chiusura con largo anticipo e così da oggi le ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Dopo annuncio Dopo l'annuncio del governo l'ultima notte "folle" in disco ilGiornale.it “Gioele era vivo dopo l’incidente”, si fanno avanti i turisti del nord che hanno prestato soccorso a Viviana Parisi

Dopo l’incidente stradale “Gioele era vivo, in braccio alla madre, in posizione verticale e senza alcuna ferita”. E’ la ricostruzione del testimone presente dopo l’impatto resa nota dal procuratore di ...

Dipendenti in ferie forzate ed interinali al lavoro: mobilitazione alla Xylem

Sciopero spontaneo tutt’ora in corso al reparto logistica dell’impianto produttivo della Xylem (ex Lowara) di Montecchio Maggiore. Il “cantiere” è dato in appalto a Arcese e TimeLog Srl e vi lavorano ...

