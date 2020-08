Coronavirus, 6 ragazzi di Roma positivi dopo una festa a Porto Rotondo in Sardegna: primo gruppo rientrato a casa (Di lunedì 17 agosto 2020) Sono sei i ragazzi di Roma di rientro da Porto Rotondo in Sardegna risultati positivi al Coronavirus. Si tratta – come spiega l’Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio che cita l’Asl Roma 1 – di due gruppi distinti: in comune hanno solo la partecipazione a una festa a Porto Rotondo l’8 agosto scorso. Alcune ore fa era scattato il “contact tracing” (tracciamento dei contatti), oltre a tamponi a tappeto a tutti coloro che avevano frequentato quel locale. L’allarme è scattato dopo che alcuni ragazzi Romani si erano sentiti male e avevano scoperto di essere positivi ... Leggi su open.online

Roma, 17 agosto 2020 - Se non si arresterà l’aumento dei contagi da Coronavirus anche la riapertura delle scuole il 14 settembre, dopo sette mesi di lockdown, potrebbe essere a rischio. Lo dicono gli ...

