Calciomercato, Cavani ad un passo dal Benfica: l’ex Palermo è atteso in Portogallo, i dettagli (Di lunedì 17 agosto 2020) "Cavani è in arrivo". Titola così la prima pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano portoghese 'A Bola'.El Matador sembra essere ad un passo dal'approdo al Benfica. Dopo sette lunghi anni ed in seguito al mancato rinnovo con il Paris Saint-Germain, lo scorso giugno Edinson Cavani ha lasciato Parigi e la Ligue 1, pronto ad iniziare una nuova avventura. Nelle prossime ore, dunque, l'esperto attaccante ex Palermo e Napoli - oggi svincolato - dovrebbe firmare il contratto che lo legherà al club portoghese con ogni probabilità per i prossimi tre anni, con il calciatore originario di Salto che percepirà un ingaggio da otto milioni di euro netti a stagione.Sfuma così sia il ritorno del classe 1987 in Italia, sia il possibile trasferimento in Spagna. Nel ... Leggi su mediagol

