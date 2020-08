Cagliari, c’è l’accordo con Nainggolan: bisogna ora trattare con l’Inter (Di lunedì 17 agosto 2020) Secondo un’indiscrezione de L’Unione Sarda, il Cagliari e Radja Nainggolan avrebbero raggiunto l’accordo economico contrattale (nella serata del 16 agosto) per la permanenza in rossoblù del centrocampista belga. Per il Ninja è pronto un quadriennale da tre milioni netti a stagione più bonus con l’obiettivo di chiudere la carriera nella sua isola felice. bisogna ora trattare con l’Inter, che detiene la proprietà del cartellino (valutazione 20 milioni) e non intende fare sconti. Ora sta al Cagliari trattare per l’acquisto a titolo definitivo del calciatore, probabilmente inserendo nel discorso una contropartita tecnica di alto livello (vedi Nandez o Cragno). Più defilata e complicata, ma non da scartare a priori, ... Leggi su sportface

