Basket: la Slz Solofra piazza il colpo, ecco Fabio Iannicelli (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSolofra (Av) – La Slz Solofra comunica di aver raggiunto l’accordo per la stagione 2020/2021 con Fabio Iannicelli. Classe 1996, la guardia avellinese è un volto nuovo della compagine irpina che prenderà parte al campionato di serie D. Formatosi nel settore giovanile della Vito Lepore e della Scandone Avellino arrivando a disputare il campionato di DNG, Iannicelli vive la prima esperienza da senior col Cab Solofra tra il 2014 e 2017. Negli ultimi tre anni ha indossato la canotta del Basket Club Irpinia con cui ha militato in serie C Gold dal 2018 fino alla scorsa primavera. “Sono molto contento ed entusiasta di iniziare questa nuova avventura a Solofra con la SLZ – spiega lo stesso ... Leggi su anteprima24

