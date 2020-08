António Félix da Costa è il nuovo campione della Formula E (Di lunedì 17 agosto 2020) António Félix da Costa è il nuovo campione della Formula E. Si è aggiudicato il titolo 2019/20 con due gare di anticipo, grazie a un eccellente cammino in campionato, già nella prima parte, prima che fosse interrotto a causa del Covid-19. Lo scorso 29 febbraio, infatti, dopo l'E-Prix di Marrakech la Formula E era stata interrotta. La ripartenza è avvenuta all'inizio di agosto, con le ultime sei gare disputate tutte a Berlino, nel vecchio aeroporto di Tempelhof, utilizzato in tre diverse configurazioni. La svolta per António Félix da Costa è arrivata nel round numero 9 - vinto dal suo compagno di squadra Eric Vergne - in cui ha conquistato i punti necessari per avere matematicamente il titolo piloti e ... Leggi su gqitalia

