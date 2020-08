All’alleanza Pd-5 stelle manca un dibattito sul passato e un’idea per il futuro (Di lunedì 17 agosto 2020) Nicola Zingaretti (Photo by Antonio Masiello/Getty Images)Liguria e, forse, Marche. La nuova alleanza fra Pd e Cinque stelle potrebbe esordire nel pasticcio delle elezioni di settembre, quando sette regioni andranno al voto – insieme al referendum sul numero dei parlamentari – e il centrosinistra rischierà grosso. Perfino in Toscana. Il problema è che si tratta di una fusione a freddo: decisa dalla solita manciata di voti su Rousseau, un sistema che ha sfibrato molti dei pentastellati e tiene da sempre in ostaggio ogni maturazione possibile, e dal segretario dem Nicola Zingaretti. Che in sostanza con il frettoloso battesimo di un inedito centrosinistra, proiettato appunto su una progressiva integrazione alle amministrative, ha terminato e svuotato il senso del suo mandato alla guida del partito. Le Marche un “laboratorio nazionale”, ... Leggi su wired

