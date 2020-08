A Roccapiemonte attivato pozzo alla frazione Casali (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiE’ attivo da qualche giorno a Roccapiemonte un nuovo pozzo per il rifornimento di acqua, per uso non domestico, utilizzabile per espletare servizi di emergenza, in caso di impellenti necessità oppure su richiesta di cittadini che ne avranno bisogno. A comunicarlo il Sindaco Carmine Pagano che, a proprie spese, ha provveduto all’acquisto della pompa necessaria per l’allaccio al pozzo, sito nei pressi del campetto sportivo in via della Pace alla frazione Casali. “Un impegno preso dal sottoscritto, su cui hanno lavorato incessantemente l’Assessore alla Protezione Civile Roberto Fabbricatore, il presidente della Protezione Nicola Pagano ed i suoi instancabili volontari. Con l’attivazione ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Roccapiemonte attivato Roccapiemonte: attivato pozzo a Casali per acqua ad uso non domestico Salernonotizie.it Coronavirus a Salerno, contagi in aumento: coniugi positivi dopo un viaggio di lavoro

È incubo contagi da rientro dall'estero anche nel salernitano. Altri cinque positivi sono emersi ieri. Si tratta di due ragazze di Salerno tornate da Malta, un giovane di Campagna rimpatriato dalla Sp ...

Roccapiemonte: attivato pozzo a Casali per acqua ad uso non domestico

E’ attivo da qualche giorno a Roccapiemonte un nuovo pozzo per il rifornimento di acqua, per uso non domestico, utilizzabile per espletare servizi di emergenza, in caso di impellenti necessità oppure ...

È incubo contagi da rientro dall'estero anche nel salernitano. Altri cinque positivi sono emersi ieri. Si tratta di due ragazze di Salerno tornate da Malta, un giovane di Campagna rimpatriato dalla Sp ...E’ attivo da qualche giorno a Roccapiemonte un nuovo pozzo per il rifornimento di acqua, per uso non domestico, utilizzabile per espletare servizi di emergenza, in caso di impellenti necessità oppure ...