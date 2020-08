Vanessa Incontrada sta male? Il messaggio preoccupa i fan (Di domenica 16 agosto 2020) Questo articolo . Vanessa Incontrada sta male? Difficile dirlo anche se la speranza di tutti è che la conduttrice e attrice stia benissimo e sia pronta a tornare in televisione a divertirci e farci commuovere. A destare l’attenzione del pubblico è un post pubblicato da poco su Instagram. In questo si legge semplicemente: “Spesso il destino fa di … Leggi su youmovies

SMSNEWSOFFICIAL : Appuntamento con la serie “Non dirlo al mio capo 2”, in onda su Rai1 domenica 16 agosto alle 21.25, con Vanessa Inc… - edgycamelia1 : Foxy the pirate - Vanessa Incontrada - martaxxofficial : comunque stanotte mi sono messa a guardare varie interviste di Miriam Leone, Vanessa Incontrada, Alessandra Mastron… - ludovicacombatt : RT @EssePerVendetta: Claudio Bisio e Vanessa Incontrada una delle coppie meglio assortite della TV di sempre #zelig - Katiapamp : RT @EssePerVendetta: Claudio Bisio e Vanessa Incontrada una delle coppie meglio assortite della TV di sempre #zelig -

Ultime Notizie dalla rete : Vanessa Incontrada

DiLei Vip

A destare l’attenzione del pubblico è un post pubblicato da poco su Instagram. In questo si legge semplicemente: “Spesso il destino fa di tutto per dirci qualcosa che non siamo pronti a sentirci dire” ...La guida ai programmi TV e ai film di stasera 16 agosto sui canali Rai, Mediaset e Sky. Nel palinsesto televisivo della prima serata segnaliamo le repliche “Non dirlo al mio capo” su Rai Uno e “Una se ...