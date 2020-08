Solskjaer è deluso: «Uscire in semifinale non ci rende felice» (Di lunedì 17 agosto 2020) Il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha parlato al termine della semifinale di Europa League contro il Siviglia Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa dopo la semifinale persa di Europa League contro il Siviglia. Ecco le sue dichiarazioni: ANALISI MATCH – «Quando non sfrutti le opportunità che ti capitano, la partita ovviamente si complica e tutto diventa più difficile. Abbiamo una squadra con molti giovani che stasera hanno dimostrato di avere ancora tanto da imparare, il loro portiere ha fatto una partita fantastica ma non riUscire a fare gol è deludente. Sappiamo di avere i giocatori con le giuste qualità per far male, il calcio è anche questo: abbiamo fatto di tutto per trovare la seconda ... Leggi su calcionews24

Il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha parlato al termine della semifinale di Europa League contro il Siviglia Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha parlato in co ...

