Paura sul set di Boldi e De Sica. Due positivi al Covid. Riprese sospese (Di domenica 16 agosto 2020) Stop Riprese. Ma solo per pochi giorni. Sul set di “Natale su Marte”, il nuovo film di Boldi e De Sica, arriva l'allarme Covid. Due addetti al servizio ristorazione sarebbero stati trovati positivi al Coronavirus. Nonostante i controlli serrati, sembra che l'imprevisto non sia mancato. Quindi le sospese sono state sospette. Infatti, sono scattati immediatamente i controlli: esito negativo per una trentina di persone. Ma le Riprese riprenderanno a breve: qualche giorno di ritardo che non comporterà problemi alla lavorazione del film, in uscita a Natale. Leggi su iltempo

Roma, 16 agosto 2020 - Mentre nel mondo infuria la pandemia da Covid-19, in Italia abbiamo avuto l'illusione di vivere momenti di tregua dall'epidemia SARS-CoV-2. Ma ora i contagi stanno riprendendo e ...

