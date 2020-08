“Noi, circondati dai coloni israeliani in Cisgiordania, resistiamo con la non violenza. Ci rifiutiamo di odiare il prossimo” (Di domenica 16 agosto 2020) “Una sera ci fermarono lungo la strada che porta alla fattoria. Erano militari, i toni non erano dei più amichevoli: ci intimarono di scendere. Provai a calmare le mie figlie, spaventate, mentre cercavo di parlare con i soldati che ci puntavano contro i fucili. Fortunatamente la situazione non è degenerata e ci hanno lasciati andare”. Questo è solo uno degli episodi che Daoud Nassar, palestinese di religione cristiana, ha dovuto subire nella West Bank occupata dall’esercito israeliano. “Sono ventidue anni che cercano di cacciarci dalla nostra terra ma noi siamo come questi ulivi: abbiamo radici profonde”, afferma indicando gli alberi che circondano la sua proprietà. Siamo in Cisgiordania, a 10 chilometri da Betlemme. Qui circa vent’anni fa nasce il progetto Tent of Nations: “Una via ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : “Noi, circondati dai coloni israeliani in Cisgiordania, resistiamo con la non violenza. Ci rifiutiamo di odiare il … - Noovyis : (“Noi, circondati dai coloni israeliani in Cisgiordania, resistiamo con la non violenza. Ci rifiutiamo di odiare il… - bobbirok : RT @inverosimili: È desolante scoprirsi circondati da sepolcri imbiancati. È stancante scrollarsi di dosso false accuse, malafede, colpevo… - gianny0162 : Un laureato in scienze politiche come ministro salute, un professore di storia come ministro economia, un professor… - Roky99760738 : RT @tdrclaudio: Siamo circondati da paesi con grossi problemi di nuovi contagi che si pentono di non aver chiuso drasticamente come noi si… -

Ultime Notizie dalla rete : “Noi circondati Square Enix Ltd. e Disney svelano KINGDOM HEARTS Dark Road MyReviews