Napoli, per Allan c’è anche l’Atletico Madrid: la proposta dei Colchoneros (Di domenica 16 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNon solo l’Everton: sulle tracce di Allan, centrocampista in uscita dal Napoli, ci sarebbe anche l’Atletico Madrid. A scriverlo in giornata è Marca, secondo cui il club spagnolo starebbe facendo delle valutazioni di mercato in vista della possibile cessione di Thomas Partey. I Colchoneros, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo, sarebbero disposti a mettere sul piatto una cifra vicina ai 40 milioni di euro, i soldi che il patron azzurro Aurelio De Laurentiis ha chiesto all’Everton per lasciare partire il brasiliano. L'articolo Napoli, per Allan c’è anche l’Atletico Madrid: la proposta dei Colchoneros ... Leggi su anteprima24

Atletico Madrid su Allan, pronta un'offerta al Napoli da 40 milioni

Al brasiliano è interessato anche l'Everton di Ancelotti MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - L'Atletico Madrid irrompe su Allan. Il 29enne centrocampista brasiliano sembra destinato a lasciare il Napoli e i ...

