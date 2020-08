Napoli, Ciccio Marolda non crede più in Faouzi Ghoulam: “Difficilmente si torna ai livelli del pre-infortunio” (Di domenica 16 agosto 2020) Il Napoli deve sciogliere diverse riserve prima di iniziare la prossima stagione. Gennaro Gattuso si è seduto sulla panchina azzurra ad annata in corso, vincendo comunque la Coppa Italia. Adesso tocca programmare, il che significa anche eliminare gli esuberi sul mercato. Ciccio Marolda, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato del quadro generale in casa azzurra ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Se arriverà Reguilon dipenderà anche dalle condizioni economiche del Napoli, che ha già preso Osimhen, Petagna, Rrahmani. Il club azzurro ha già speso abbastanza, quindi ora deve cedere e reperire risorse prima di acquistare altri giocatori. Ghoulam? E’ stato sfortunato, così com’è stato sfortunato Milik. Per ... Leggi su calciomercato.napoli

ferrix88 : @real_poggio @SpudFNVPN Per spud il napoli lotterebbe per l ingresso in champions pure prendendo ciccio tavano e ca… - ciccio_liso : praticamente le regioni del sud, eccetto Napoli, sono macroaree per #Pandora Non esistono (Bari, Lecce, Palermo, Ca… - Specialboy811 : @friedkingroup @PFonsecaCoach @m_desanctis26 Utilizziamo la carta Under o per Castrovilli o per L Atalanta per Mali… - PupiaTv : Napoli, one man show di Ciccio Merolla ad #ARTerie - - RadioSportiva : #BarSport con Peppe Quintale tifoso del #Napoli: '#Sarri? Si è incartato. Gli direi, 'Ciccio, a quella tavola non t… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Ciccio Napoli, one man show di Ciccio Merolla ad #ARTerie PUPIA Marolda: "Il Napoli cambierà mezza squadra! Girano cifre altissime. Ghoulam, vi spiego il problema"

Il giornalista Francesco Marolda ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Kiss Kiss soffermandosi, tra le altre cose, sulle stra ...

"Gemito, dalla scultura al disegno" in mostra al Museo di Capodimonte

La mostra Gemito è un progetto di Sylvain Bellenger, direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte e di Christophe Leribault, direttore del Petit Palais di Parigi, dove si è svolta la prima esposizi ...

Il giornalista Francesco Marolda ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Kiss Kiss soffermandosi, tra le altre cose, sulle stra ...La mostra Gemito è un progetto di Sylvain Bellenger, direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte e di Christophe Leribault, direttore del Petit Palais di Parigi, dove si è svolta la prima esposizi ...