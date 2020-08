La denuncia di Nyt: 'In Grecia caricati su gommoni senza motore e abbandonati in mare aperto' (Di domenica 16 agosto 2020) caricati su un gommone senza motore né timone. Trasportati fino al limite delle acque territoriali e abbandonati alla deriva. Secondo una denuncia del New York Times , 1.072 migranti sarebbero stati ... Leggi su globalist

mtitoalmeida : RT @globalistIT: - CiroDeVincenzo1 : RT @globalistIT: - solounastella : RT @globalistIT: - Laura64135537 : RT @Guido44895392: Il NYT, noto quotidiano USA schierato con la peste Dem, ha fatto un servizio sui respingimenti greci di invasori proveni… - globalistIT : -