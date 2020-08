Kylie Jenner irresistibile: il bikini strettissimo non contiene le curve! (Di domenica 16 agosto 2020) Kylie Jenner infiamma il web con un post in bikini che non lascia davvero spazio all’immaginazione dei suoi follower! Kylie Jenner fa impazzire i follower di Instagram con una foto che mette in evidenza il suo fisico con forme irresistibili. La più giovane della facoltosa famiglia dei Kardashian è una vera star del web. Ricchezza … L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro

Ultime Notizie dalla rete : Kylie Jenner Il bikini a triangolo di Kylie Jenner è lo stesso che hai comprato tu coi saldi MTV.IT Il bikini a triangolo di Kylie Jenner è lo stesso che hai comprato tu coi saldi

Tutti gli altri costumi da bagno sono stati appena cancellati, perché il bikini a triangolo rosa fluo sul feed Instagram di Kylie Jenner è l'unica cosa che ci interessa in questo momento. La giovane i ...

Star in bikini: le foto con più like dell’estate 2020

Agosto, il mese dei selfie in vacanza è entrato nel vivo e anche quest’anno la regina indiscussa delle foto in bikini è lei: Kylie Jenner. Come ogni estate ogni sfondo è buono per farsi prendere dal v ...

