Inter, Lazaro fuori dal progetto: è pronto a ripartire dalla Bundesliga (Di domenica 16 agosto 2020) Nuova avventura all'orizzonte per Valentino Lazaro, esterno che era arrivato all'Inter con una valigia di speranze andate svanendo. Il calciatore austriaco è pronto a rientrare in Bundesliga per rimettersi in gioco, precisamente al Borussia Moenchengladbach.LA NUOVA AVVENTURA DI Lazarocaption id="attachment 791529" align="alignnone" width="643" Lazaro, Getty Images/captionSecondo quanto il sito tedesco Fohlen Hautnah, sarebbe tutto fatto per il ritorno nel massimo campionato tedesco di Valentino Lazaro. Il giocatore non rientra nei programmi di Conte e verrà ceduto con la formula del prestito con diritto di riscatto al Borussia Moenchengladbach. Al ventiquattrenne si era Interessato anche il Lipsia, fresco semifinalista di ... Leggi su itasportpress

