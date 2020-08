Inondazioni in Sudan: almeno 63 morti nelle ultime settimane (Di domenica 16 agosto 2020) Inondazioni provocate dalle piogge torrenziali hanno provocato in Sudan almeno 63 morti dalla fine di luglio: è il bilancio ufficiale rilasciato oggi dalla protezione civile Sudanese. Le autorità hanno reso noto che le persone colpite quest’anno dalle Inondazioni nel Paese africano sono quasi 186mila, oltre 14mila case sono andate distrutte, così come oltre un centinaio di edifici pubblici.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

iconanews : Inondazioni in Sudan, almeno 63 morti da fine luglio - Greenreport_it : Sudan, dopo le inondazioni torna la guerra: migliaia di persone costrette a fuggire in Ciad -… - BreakingItalyNe : SUDAN: Forti piogge e inondazioni nel Paese: Sale a 21 morti - FocusonafricaIt : RT @AntonellaNapoli: Guardando a #Khartoum oggi, sicura nonostante le piogge, il bilancio di 20 morti, 3mila case distrutte e 50mila sfolla… - RadioBullets : In Sudan altre 20 vittime a causa delle inondazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Inondazioni Sudan Inondazioni in Sudan, almeno 63 morti da fine luglio - Ultima Ora Agenzia ANSA Alluvioni in Sudan, colpite oltre 50mila persone

(LaPresse) Case e infrastrutture distrutte in tutto il Sudan dalle alluvioni provocate dalle piogge torrenziali. Secondo i dati forniti dalle Nazioni Unite sono oltre 50mila le persone colpite dal dis ...

Sudan: almeno 10 morti e 50 mila sfollati a causa delle inondazioni

Khartum, 07 ago 10:15 - (Agenzia Nova) - È di almeno dieci morti e oltre 50 mila sfollati in seguito alle inondazioni che hanno colpito il Sudan. È quanto reso noto dal Consiglio nazionale sudanese pe ...

(LaPresse) Case e infrastrutture distrutte in tutto il Sudan dalle alluvioni provocate dalle piogge torrenziali. Secondo i dati forniti dalle Nazioni Unite sono oltre 50mila le persone colpite dal dis ...Khartum, 07 ago 10:15 - (Agenzia Nova) - È di almeno dieci morti e oltre 50 mila sfollati in seguito alle inondazioni che hanno colpito il Sudan. È quanto reso noto dal Consiglio nazionale sudanese pe ...