Giulia De Lellis e Andrea Damante, retroscena sull’addio: la suocera di mezzo? (Di domenica 16 agosto 2020) Questo articolo Giulia De Lellis e Andrea Damante, retroscena sull’addio: la suocera di mezzo? . Giulia De Lellis ed Andrea Damante sembrano ormai essersi ufficialmente lasciati di nuovo: è tutta “colpa” della suocera? Ecco il retroscena inaspettato. Giulia De Lellis e Andrea Damante sono ancora in crisi e molte voci insinuano che dietro al deterioramento di questa relazione possa esserci la madre del dj veronese: sembra infatti che la famiglia … Leggi su youmovies

infoitcultura : Maria De Filippi parla di Giulia De Lellis e fa i nomi di due big della musica italiana che non hanno superato i pr… - infoitcultura : Maria De Filippi: “A Giulia De Lellis è scoppiato in mano il successo” - infoitcultura : Uomini e Donne, Maria De Filippi su Giulia De Lellis: 'Carattere forte, intelligente e istintiva' - infoitcultura : Gossip News: Maria De Filippi e Giulia De Lellis, Uomini e Donne riparte - infoitcultura : Giulia De Lellis sta con Carlo Beretta dopo Andrea Damante? La sua smentita non convince (VIDEO) -